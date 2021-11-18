В Кирове завершился фестиваль короткометражного кино «Золотой Теленок»

В Кирове завершился третий фестиваль короткометражного кино «Золотой Теленок». Об этом сообщает KP.RU.

Итоги мероприятия объявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин и члены жюри, среди которых были такие кинозвезды, как Дмитрий Дюжев, Алексей Зюзин, Дмитрий Бушуев, Даниил Махорт, Алексей Казаков, Лариса Брохман. Победителей награждали в Вятской филармонии.

В этом году конкурс проходил в следующих номинациях: анимационный фильм, рекламный ролик, короткометражное кино, скетч-видеоролик, веб-сериал, социальное кино и «Снято в Кирове». Грани-при завоевала лента Сергея Штепса «Филипп, я твой сын».

«В 2021 году на фестиваль было подано 700 заявок от режиссеров разных стран. Каждый творческий коллектив вложил немало душевных сил и авторских идей в свой фильм, стараясь вовлечь зрителей в сюжет картины, представить видение социальных проблем, передать дух времени, призвать к действию. В ваших руках будущее! Вы — источник культурных норм, общественного поведения и сознания. Создавайте новые проекты, пробуйте новые жанры, открывайте миру новые имена. А мы в свою очередь постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас», — заявил губернатор региона Игорь Васильев.

Отмечается, что за право проведения «Золотого Теленка» боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, Казань и другие крупные города. В итоге выбор пал на Киров.

