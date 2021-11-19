В российском регионе обнаружили африканскую чуму свиней

В крестьянском фермерском хозяйстве в Сургутском районе Югры обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Отмечается, что в очаге возникновения инфекции работают специалисты ветеринарной службы региона.

«От эпизоотического очага определена угрожаемая зона, радиус которой составляет пять километров; в зону наблюдения, радиус которой составляет 20 километров от границ угрожаемой зоны, вошла деревня Сайгатина, поселки городского типа Барсово и Белый Яр, поселки Солнечный и Юганская Обь, город Сургут», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней на территории 11 регионов России. Отмечалось, что высокая вероятность обнаружения вспышек африканской чумы свиней связана с сезонной активизацией ее природных очагов.