В союзе мясопереработчиков спрогнозировали падение цен

Введение квот на беспошлинный ввоз замороженной свинины и говядины положительно отразится на ценах в России и приведет к их падению, прогнозирует член Национального союза мясопереработчиков Сергей Шмелев. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что на данный момент в стране наблюдается определенный дефицит мяса из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

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Ранее подкомиссия по тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России ввести тарифные квоты на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины.

Шмелев объяснил, что речь идет о 200 тысячах тонн каждого вида мяса.

«Раньше мы говорили, что у нас достаточно и свинины, и птицы, но теперь мяса нам стало не хватать. Во-первых, из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Вторая причина — экспорт. В одном только Вьетнаме прописано порядка 50 наших поставщиков, производителей свинины. Ну и плюс, конечно, инфляция тоже сыграла свою роль в росте цен. Вопрос пока только в том, где именно будем брать мясо: на Европу у нас, если помните, эмбарго с 2014 года, зато Южная Америка всегда выручала нас говядиной», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что спрогнозировать, как именно изменятся цены, невозможно: все будет зависеть от того, куда именно пойдут поставки и как они будут распределяться.

«По всей России огромное количество предприятий, пока непонятно, кто именно будет командовать всем этим распространением. Честно говоря, даже не представляю, как распределить эти 200 тысяч тонн по регионам», — сказал Шмелев.

Ранее министерство сельского хозяйства обратилось в аппарат правительства России с предложением отменить пошлину на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. В документе предлагается установить квоту в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса. В Минсельхозе отметили, что обнуление пошлин на данный объем продукции позволит стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке.