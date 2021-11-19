В Евросоюзе осудили Россию за испытание ракеты в космосе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с решительным осуждением испытаний Россией противоспутникового оружия. Его слова передает ТАСС.

В Евросоюзе назвали такие испытания явным актом безответственного поведения в космическом пространстве.

Министерство обороны России сообщило об испытаниях ракеты в космосе 16 ноября. Был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Минобороны заверили, что обломки спутника не несут угрозы Международной космической станции и другим спутникам.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил испытания, заявив о «ювелирном» поражении старого спутника.

В НАТО позднее назвали испытания безрассудным поступком, который является доказательством разработки новых систем вооружения в России.