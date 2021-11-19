Генетик усомнился в использовании иностранных вакцин после их появления в России

Глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев усомнился в том, что иностранные вакцины будут использоваться в России даже после их одобрения и появления. Его слова приводит ТАСС.

Генетик отметил, что препараты, вероятно, будут использоваться в частных клиниках, а их высокая стоимость сократит круг потребителей, тех, кто может их себе позволить.

«Действительно, есть люди, которые готовы прививаться, но не хотят использовать "Спутник V", а ждут допуска в Россию иностранных вакцин. Но государству нет смысла субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с отечественными. Поэтому зарубежные вакцины в России могут быть доступны только в частной медицине», — указал Исаев.

По его словам, прививаться дорогими иностранными вакцинами сможет только ограниченная часть населения, в основном жители мегаполисов, Москва, Санкт-Петербурга и других миллионников. Генетик добавил, что с точки зрения популяции это число будет мизерным и глобальной роли не сыграет.

Исаев заключил, что Россия совершит шаги навстречу западным препаратам, когда Всемирная организация здравоохранения и европейские страны признают хотя бы «Спутник V».

Ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Фергюс Свини сообщил, что регулятор продолжает оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Он пообещал проинформировать, когда ученые перейдут к следующему этапу проверок.

