«Аэрофлот» запустил рекордно длинный для России рейс

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Канаун, запущенный в ноябре, стал самым протяженным в России

Регулярный рейс Москва — Канкун стал самым протяженным перелетом в маршрутной сети российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что рейсы SU0158 и SU0159, запущенные с 18 ноября, будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Как отмечает портал Frequently Flyers, на данный момент перелет на мексиканский курорт является самым длинным среди всех перелетов отечественных авиакомпаний.

Фактическое расстояние между аэропортами составляет более 10 тысяч километров, время в пути достигает 13 часов 15 минут. Это на полчаса дольше предыдущего рекордно длинного рейса «Аэрофлота» из Москвы в Лос-Анджелес.

Для комфорта пассажиров самолет оснащен бортовым Wi-Fi, эргономичными креслами и мультимедийной системой развлечений.

Ранее в октябре российская авиакомпания Azur Air выполнила первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет. Его продолжительность составила 12 часов 25 минут. Первыми пассажирами стали 332 туриста.

