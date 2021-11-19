Императорский военный музей Британии извинился за рэп о расизме против Черчилля

Императорский военный музей Британии извинился за завершение минуты молчания в День памяти 11 ноября (дата окончания Первой мировой войны) рэпом о расизме против экс-премьера страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщает Daily Mail.

Музей опубликовал извинения, в котором пояснил, что выступление рэп-исполнителя было предусмотрено в рамках предоставления площадки молодым голосам в возрасте от 11 до 18 лет, чтобы они могли «делиться своими взглядами на войны и конфликты». «Однако мы понимаем, что Памятное воскресенье в музее, в том смысле, в котором оно значимо для разных людей, не было моментом для подобной итерации», — заявило руководство.

По словам очевидцев, посетители музея с отвращением покидали зал во время выступления молодежной музыкальной группы. «Все мероприятие стало ужасным с включением рэпа, который был не чем иным, как гнусной атакой на Черчилля и разглагольствованием о расе», — говорится в одном из обзоров выставки на сайте Tripadvisor.

В апреле Лондон принес извинения после публикации отчета о смерти более 150 тысяч африканских и индийских солдат во время Первой мировой войны, забытых властями. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес от имени правительства выразил глубокое сожаление о сложившейся ситуации и сослался на стойкие предрассудки и расистские идеи, некогда популярные в английском обществе.