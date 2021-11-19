Инфекционист объяснил необходимость создания для подростков вакцины «Спутник M»

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил в беседе с «Лентой.ру», почему в России для вакцинации подростков было необходимо создать препарат «Спутник М». По его словам, детям хватает небольшой дозы вакцины, а концентрация «Спутника M» в пять раз меньше, чем у «Спутника V».

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали ее безопасность, препарат получили уже 400 несовершеннолетних. По ее словам, принять участие в клинических испытаниях «Спутника М» планируют три тысячи человек.

Тимаков объяснил, что «Спутник M» обладает в пять раз меньшей концентрацией, чем «Спутник V». Для того чтобы сформировать хороший иммунный ответ, детям достаточно небольшой дозы вакцины, потому что в отличие от взрослых у них иммунитет более активный и пластичный, рассказал вакцинолог.

«Введение вакцины в обычной концентрации детям будет необоснованно, потому что меньшая доза вызывает хорошую выработку иммунитета, даже лучше, чем у взрослых, как показывают исследования. Зачем перегружать детский организм, делать ему лишнюю нагрузку? Вакцина провоцирует синтез спайкового белка, в котором формируется иммунитет, у детей другая масса, а передозировка спайковым белком теоретически может быть неблагоприятна для организма», — подытожил Тимаков.