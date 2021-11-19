52-летняя супермодель попала на обложку журнала топлес

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) попала на обложку модного журнала Amazing и восхитила фанатов. Ее снимки появились на странице издания в Instagram.

52-летняя манекенщица снялась в фотосессии в нескольких откровенных образах. Так, на одном из фото она позирует боком к камере топлес с сумкой-седлом люксового бренда Christian Louboutin на плече. Помимо этого, знаменитость запечатлели сидящей на ванной в боди. Вдобавок она сфотографировалась без нижнего белья в пышном платье из полупрозрачной ткани.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski). Стилистом стал Мигель Энаморадо (Miguel Enamorado), а визажистом — Маки Эш (Maki H).

Подписчики восхитились внешним видом Кристенсен в комментариях под размещенным постом, в описании к которому она поблагодарила команду за совместную работу. «Шикарная», «Самая красивая женщина», «Как тебе удается выглядеть настолько обворожительно в 52 года?», «Роскошная», «Не перестает радовать», — высказывались поклонники.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.