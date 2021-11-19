Украинские нацгвардейцы начали учения вблизи Белоруссии

Служащие украинской Нацгвардии проводят совместные с пограничниками учения на пункте пропуска «Новые Яриловичи», в 800 метрах от границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. Об этом сообщает телеканал «Дом».

По данным СМИ, отряды отработали маневры и начали проводить ежедневные тренировки. При этом военные утверждают, что сил Нацгвардии и Госпогранслужбы хватит, чтобы отразить любое наступление на границе, рассказал корреспондент телеканала.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Киев направит 8500 полицейских на границу с Белоруссией из-за обострения ситуации с нелегальными мигрантами из Ирака. По его словам, Украина опасается того, что беженцы будут перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую. Поэтому, пояснил он, властями было принято решение дополнительно укрепить рубежи тысячами правоохранителей. Кроме того, он допустил, что в стране может быть введен режим чрезвычайного положения (ЧП).

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.