Проблемы с отоплением в России измерили котами

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) назвали города, в которых есть наибольшие проблемы с теплоизоляцией коммуникаций ЖКХ. Им удалось измерить степень повреждений коммуникаций с помощью котов, которые в холодное время года греются на трубах, сообщается на сайте организации.

Замерзающие на трубах коты стали единицей измерения рейтинга городов. В общей сложности зимой в 64 регионах страны на коммуникациях могут согреться более 220 тысяч питомцев, что эквивалентно не менее 66 километрам коммуникаций. Лидером рейтинга стал Переславль-Залесский в Ярославской области — в одном из микрорайонов зафиксировали 5 тысяч метров повреждений, где могут расположиться более 16 тысяч котов. Подобный показатель зафиксировали в Рязани — более 16 тысяч животных на 4,9 тысячи метров проблемных труб.

Третью строчку списка заняла деревня Талая в Кемеровской области, где 3,5 тысячи метров труб могут занять более 11 тысяч котов. Ниже расположились Пермь (почти 3,2 тысячи метров для более чем 10 тысяч котов) и поселок Константиновский в Ярославской области (2,5 тысячи метров теплотрасс для 8,3 тысячи питомцев). Шестую и седьмую строчки рейтинга заняли Барнаул в Алтайском крае (2,75 тысячи метров для 7,5 тысячи котов) и город Лермонтов Ставропольского края (около 6,7 тысячи котов на 2 тысячи метров).

Топ-10 списка замкнули поселок Игра в Удмуртии, где менее чем на километре поврежденных труб могут разместиться 3,3 тысячи котов, а также поселок Светлый в Томской области — 950 метров проблемных труб на почти 3,2 тысячи животных.

В сентябре общественники «ЖКХ Контроль» определили, что инженерная инфраструктура в среднем по России оказалась готова к отопительному сезону на оценку 3,79 по пятибалльной системе. На проблемы с тепловыми сетями в период подготовки к осенне-зимнему периоду указали более 30 процентов опрошенных.