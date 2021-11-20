Названа причина скорого исчезновения десятков европейских народностей

Поскольку во французском политическом лексиконе не используется понятие «национальное меньшинство» или «национальность», языки малых народов исключены из общественной жизни страны и обречены на исчезновение, считает профессор Оклендского университета Стивен Мэй.

В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что до Французской революции 1789 года в стране было по меньшей мере восемь крупных языковых общностей. Сокрушившие монархический строй революционеры, тем не менее, выбрали в качестве «главного французского» северный вариант — язык королевского двора, а потому другие языки во Франции стали восприниматься как диалекты.

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Теперь носителей этих языков становится все меньше — на них практически не говорили последние два столетия. «Это языки, находящиеся под угрозой исчезновения из-за политики "один язык — одно государство": язык, который выбрали как объединяющий страну, навязывали как язык для всех граждан. Остальные распространенные языки стали рассматривать как "отсталые", "провинциальные" — и в результате многие из тех, кто на них говорил, постепенно отказывались от родных наречий», — объяснил Мэй.

Эксперты неоднократно говорили, что навязывание политики «один язык — одно государство» во Франции может быть губительным для ее жителей.

Проблемы национальных меньшинств и коренных народов в западном обществе стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.