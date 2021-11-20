Названы причины бедственного положения австралийских аборигенов

Хотя положение аборигенов в Австралии сейчас значительно лучше, нежели во времена колонизации в XVIII — XX веках, коренное население страны все равно продолжают ущемлять в правах. В разговоре с «Лентой.ру» профессор Австралийского национального университета Питер Кановски обвинил в бедственном положении коренного населения австралийское правительство.

Он признал, что аборигены уже не подвергаются жестокому обращению, однако до сих пор остаются самой бедной и социально незащищенной частью общества. Более того, их положение усугубляется.

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По словам Кановски, это происходит из-за нежелания политиков, управляющих страной, спасать аборигенов. Профессор считает, что консерваторы, которые последние восемь лет управляют Австралией, не считают работу с коренным населением приоритетным направлением. Кроме того, они тормозят инициативы по интеграции и организации помощи аборигенам.

Согласно исследованию университета Monash от мая 2021-го, в Австралии растет культурная и политическая дискриминация в отношении аборигенов.

Проблемы национальных меньшинств и коренных народов на Западе стали одной из важных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.