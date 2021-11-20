Кандидата на пост в администрации Байдена попросили объяснить связи с комсомолом

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил уроженку СССР Саулу Омарову, которую президент США Джо Байден выдвинул на пост в Управлении валютного контроля Минфина страны, объяснить свои связи с Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ). Об этом сообщает РБК.

Кеннеди потребовал от Омаровой предоставить подтверждение выхода из «организации молодых коммунистов». В ответ на это кандидат на пост, которая с трудом поняла суть требования, отметила, что, как она помнит, из комсомола выходят по достижении определенного возраста. После другие парламентарии вступились за Омарову, отметив, что она давно отказалась от гражданства СССР.

Отмечается, что 55-летняя Омарова является выпускницей МГУ. В случае назначения выпускница московского университета станет первой женщиной, возглавившей управление, за 158 лет его существования. При этом, как пишет Financial Times, кандидатуру Омаровой раскритиковали республиканцы и представители банковского сектора. «Я легкая цель: иммигрант, женщина, представитель меньшинства. Меня легко демонизировать и поносить», — подчеркнула сама политик.

