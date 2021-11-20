Побывавшая в коме МакSим вернулась на сцену

Певица МакSим впервые вышла на сцену и рассказала, что пока не способна петь

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), проведшая более месяца в коме, впервые вернулась на сцену. Об этом сообщает «СтарХит».

38-летняя исполнительница стала гостьей юбилейного дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле. Она вышла на сцену, как победительница специальной премии. При этом она рассказала, что пока не способна петь, но надеется на лучшее.

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и на ЭКМО. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.

