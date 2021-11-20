В США предложили санкции против России в случае «вторжения на Украину»

Axios: в сенате США предложили ввести санкции против России при «вторжении на Украине»

Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на поправку к оборонному бюджету, внесенному в конгресс.

Согласно предложенным изменениям, президент США Джо Байден должен будет запретить ведущим российским военным и сотрудникам разведки въезжать в Штаты, а также ввести ряд санкции. Также предлагается увеличить военную помощь Украине.

Помимо этого, парламентарий выступил за санкции против российских банков, госучреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых. Так, предлагается ввести ограничительные меры в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга России, а также всех компаний и лиц, участвующих в планировании газопровода «Северный поток-2».

Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей предложение, в котором призвали не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году.

