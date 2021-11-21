Друг пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее депрессии

Друг Марины Хлебниковой о депрессии певицы: никогда не видел ее в таком состоянии

Друг и автор песен российской певицы Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов опроверг слухи об алкоголизме и депрессии пострадавшей в пожаре артистки. Его слова приводит Starhit.

Чижов рассказал, что они с Хлебниковой недавно вернулись с гастролей. По его словам, 56-летняя исполнительница пребывала в хорошем расположении духа и у нее не было причин для грусти.

«На 100 процентов опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии», — заявил автор хитов звезды. В своем комментарии для Starhit Чижов подчеркнул, что Хлебникова — «неунывающий человек».

О пожаре в доме Марины Хлебниковой стало известно 18 ноября. Прибывшие на место спасатели МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Хлебниковой была оказана первая медицинская помощь, затем ее доставили в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По предварительным данным, очагом возгорания в квартире артистки могла стать спальная комната Хлебниковой. Отмечалось, что она могла закурить в постели и уснуть с непотушенной сигаретой.