В МИД Австрии раскрыли цель ЕС в Белоруссии

Глава МИД Австрии Линхарт: в ЕС не нацелены на смену режима в Белоруссии

Международная конференция по внутриполитической ситуации в Белоруссии, проходящая 22 ноября в онлайн-формате, должна стать шагом вперед и показать гражданам страны, что они не одиноки. Об этом заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что в 2020 году у белорусского народа украли право на свободные и честные выборы и лишили людей избирательного голоса, но не самих голосов. «Тысячи женщин и мужчин вышли на улицы. Они послали сигнал: достаточно», — указал он.

По словам Линхарта, лидеры стран Европейского союза (ЕС) понимают, что реформы не происходят быстро. «Наша цель — не смена режима. Мы хотим, чтобы белорусский народ сделал свой собственный выбор», — раскрыл он.

17 ноября глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что белорусские власти развязали агрессию гибридного типа и превратили мигрантов в «живые снаряды, поражающие границу». По его словам, необходимо остановить поток людей, которых обманом завлекают в Белоруссию, обещая открытый путь в Европу.