Обнаружена черная дыра в 11 раз массивнее Солнца

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении черной дыры в шаровом скоплении, известном как NGC 1850. Этот объект, который является частью двойной системы, относится к черным дырам звездной массы и примерно в 11 раз массивнее Солнца. Подробности об открытии доступны в репозитории препринтов arXiv.org.

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На сегодняшний день ученые сообщили лишь о нескольких прямых обнаружениях черных дыр, которые находятся в двойных системах внутри звездных скоплений. Такие черные дыры выглядят как невидимый объект, вокруг которого вращается крупная звезда. Более того, до сих пор не сообщалось о прямом динамическом обнаружении черной дыры в молодом массивном скоплении. Открытие таких объектов может иметь решающее значение для понимания ранней динамической эволюции черных дыр в средах с высокой плотностью.

Объект, обозначенный как NGC 1850 BH1, был обнаружен в NGC 1850 — молодом (около 100 миллионов лет) и массивном (с массой около 100 тысяч солнечных масс) шаровом скоплении в Большом Магеллановом Облаке. Он состоит из черной дыры и звезды главной последовательности, которая примерно в 4,9 раза массивнее Солнца. Период обращения составляет 5,04 дня, а наклон орбиты — 38 градусов.

Ожидается, что в будущем звезда превратится в гиганта, что приведет к переносу вещества от нее к черной дыре и возникновению рентгеновского излучения. Массоперенос, скорее всего, закончится, когда большая часть водородной оболочки звезды-донора будет перенесена на компаньона, и останется ядро ​​гелиевой звезды. В конце концов останется пара черная дыра — белый карлик.