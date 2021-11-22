В Нидерландах неизвестные подожгли начальную школу в ходе протестов

NOS: полиция Нидерландов задержала более 100 человек в ходе протестов против локдауна

Полиция задержала более ста человек за три дня протестов против новых эпидемиологический ограничений в нескольких городах Нидерландов. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По информации издания, в городе Розендаль неизвестные подожгли здание начальной школы в ходе беспорядков. В Гронингене демонстранты разбили витрину магазина, украли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку. Случаи вандализма, поджогов и нелегального запуска фейерверков регистрировались по всей стране. В ряде регионов объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов полиции, которые прозвучали во время разгона протестующих в Роттердаме. По информации местных СМИ, как минимум два человека получили ранения. Протесты в стране начались после того, как премьер-министр Марк Рютте объявил об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 13 ноября по 4 декабря в стране ввели локдаун и сократили часы работы магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.