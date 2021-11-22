Россияне потратили нерабочие дни на развлечения

Финансовые обороты компаний из сферы развлечений выросли на 16 процентов в нерабочие дни

В период нерабочих дней траты россиян в сфере развлечений выросли, несмотря на введение QR-кодов для посещения досуговых мест во многих регионах. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

С 28 октября по 7 ноября финансовые обороты компаний из сферы развлечений (туристические достопримечательности, ботанические сады, шоу, музеи и другие) выросли на 16 процентов. Также россияне больше и чаще заказывали еду из ресторанов быстрого питания. Число онлайн-заказов у предприятий фастфуда увеличилось на 20 процентов, количество транзакций — на 10 процентов, средний чек — на девять процентов. Кафе и рестораны потеряли часть клиентов — интернет-заказов стало меньше на 14 процентов, транзакций — на 16 процентов. Обороты почтовых компаний и курьерских сервисов выросли на 35 процентов, медицинских учреждений — на 117 процентов.

Во время нерабочих дней выросло число заказов продуктов питания и косметики в интернете. Количество транзакций в этих отраслях увеличилось на 14 и 10 процентов соответственно, однако из-за падения среднего чека обороты уменьшились на семь процентов.

Онлайн-обороты в категории авиа и транспорт выросли на 20 процентов за год. Обороты предприятий фастфуда в нерабочие дни 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 82 процента.

В исследовании учитывались финансовые обороты компаний, подключенных к интернет-эквайрингу «Тинькофф Кассы» и торговому эквайрингу «Тинькофф Бизнеса». Период сравнения оборотов компаний: 28 октября — 7 ноября 2021 года и 23 сентября — 3 октября 2021 года, а также с 29 октября по 8 ноября 2020-го.

Перед введением нерабочих дней аналитический центр университета «Синергия» провел исследование, показавшее, что почти каждый десятый опрошенный решил отправиться в путешествие по России в эти даты, а 5,5 процента — либо задумывались о поездке за границу, либо уже купили билеты. Четверть граждан планировала подрабатывать, а еще почти 18 процентов намеревались навестить родных и близких.