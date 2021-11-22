Тысячи клиентов кофейни в США могли заразиться гепатитом А

У сотрудника одной из кофеен Starbucks в Нью-Джерси выявили гепатит А, что могло привести к заражению тысяч клиентов. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, указанная кофейня пользуется популярностью у местных жителей, в день ее посещают более 600 человек. Департамент здравоохранения штата закрыл кофейню и рекомендовал всем посетителям сделать прививку от вируса не позднее, чем через 14 суток после контакта с сотрудником.

Так как заразиться могли несколько тысяч человек, службы здравоохранения США предоставили региону дополнительные запасы вакцины от гепатита А. За три дня более 800 граждан сделали прививки от вируса. Сам сотрудник на данный момент проходит лечение, он отстранен от работы.

24 октября сообщалось, что в США нашли неожиданный источник смертельно опасной болезни — мелиоидоза. По данным CNN, четверо американцев из Миннесоты, Канзаса, Джорджии и Техаса заразились экзотической болезнью, которая чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Двое из них впоследствии скончались. Зараженные пользовались освежителем воздуха, доставленным из Индии.