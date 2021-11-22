Россиянам объяснили причины частых головных болей

Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова в беседе с «Известиями» объяснила россиянам причины частых головных болей. По ее словам, это может говорить о множестве неполадок в организме.

Так, боль может быть первичной — это мигрень, головная боль напряжения, кластерная боль, или вторичной, ее вызывает какой-либо иной фактор. Среди них специалист назвала отравление алкоголем, прием таблеток в неправильной дозировке, патологии шейного отдела позвоночника или такие болезни, как менингит, энцефалит, синдром позвоночной артерии, острые нарушения мозгового кровообращения.

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«Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний», — указала Бояринова.

Она добавила, что необходимо исключить угрозу серьезной патологии, например, опухоли мозга или сосудистой недостаточности, которая ведет к инсульту. Врачи напоминают, что проявления заболеваний будут тем тяжелее, чем дольше устанавливался диагноз и назначалось лечение. Среди нарушений из-за частых головных болей могут быть снижение внимательности, памяти и настроения вплоть до депрессии.

Бояринова посоветовала насторожиться, если неприятные симптомы повторяются несколько раз в месяц, сопровождаются тошнотой, падением зрения, ухудшением речи или двигательных навыков. Особого внимания, по ее словам, заслуживают ночные головные боли, которые пробуждают человека, это может свидетельствовать о повышении внутричерепного давления, например, вследствие опухоли мозга.

Ранее главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что некоторые из переболевших коронавирусом пациентов жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Недуг может быть вызван не только воспалительной реакцией, но и дисфункцией нервной системы из-за перенесенного коронавируса. Болезнь негативно отражается на эндокринной, нервной и эмоциональной системах человека.

