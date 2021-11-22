Каннибалу из Петербурга и его сообщнику предъявлено обвинение в убийстве

Следователи предъявили обвинение в убийстве двум мужчинам, которые на своем автомобиле попали в ДТП в Ленинградской области, после чего из багажника выпало тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствием установлено, что в Санкт-Петербурге 20 ноября в гараже на улице Лабораторной двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения поссорились с мужчиной 1971 года рождения. В ходе конфликта обвиняемые нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем решили избавиться от тела. Фигуранты дела вызвали приятеля на машине и положили в багажник убитого, чтобы избавиться от тела в лесу в Ленинградской области. Обвиняемые подожгли гараж и уехали. Однако на трассе А-121 «Сортавала» водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, в результате из багажника выпало тело. Трое подозреваемых скрылись, но через несколько часов их поймали. В ходе допроса двое задержанных 1998 года рождения признались в убийстве, третьему сообщнику предъявлено обвинение в укрывательстве преступления.

Кроме того, один из фигурантов дела признался в убийстве, совершенном в Санкт-Петербурге в 2020 году. Речь идет о жителе Мурино Егоре Комарове, заявившем, что он каннибал. Его жертвой стал 27-летний брокер, на которого он напал в парке «Сосновка», после чего отрезал язык и спрятал тело в дренажной трубе. Комаров, по его словам, приготовил отрезанную часть и съел, потому что хотел попробовать вкус человеческого мяса. СКР показал видео его допроса.

На кадрах виден мужчина в наручниках.

Решается вопрос об аресте троих фигурантов дела.