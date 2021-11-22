Каннибал из Петербурга заплакал на допросе и пожалел свою жертву

Фигурант уголовного дела об убийстве 50-летнего маляра из Петербурга Аркади Казиняна Егор Комаров заплакал на допросе, вспоминая другую свою жертву, 38-летнего биржевого брокера, пишет 47News.

Молодой человек признался, что является каннибалом. По его словам, он хотел узнать вкус человеческого мяса и убил в сентябре 2020 года мужчину. Он напал на него в парке «Сосновка», после чего отрезал язык и спрятал тело в дренажной трубе. Как уточнил подозреваемый, дома он нарезал принесенный «трофей», приготовил и съел. Комаров отметил, что вкус блюда ему не понравился. Подписав протокол, он заплакал. Подозреваемый объяснил, что ему жалко свою жертву.

Затем он похвастался следователям, что до этого не вызывал у них подозрений. О Комарове известно, что он зарегистрирован на улице Шоссе в Лаврики в Мурино.

Комаров и 26-летний Ян Щепановский были задержаны после того, как на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области их автомобиль попал в аварию. Во время столкновения из багажника выпал труп.