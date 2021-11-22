Стали известны подробности о личности каннибала из Петербурга

Задержанный по подозрению в убийстве 50-летнего маляра Аркади Казиняна Егор Комаров в последнее время жил на чердаке дома на улице Большая Зеленина в Петербурге, пишет 47News.

О личности 23-летнего мужчины известно, что он — уроженец Петербурга, раньше проживал с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко, на сегодняшний день зарегистрирован вместе с отцом в однокомнатной квартире на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Предполагаемого преступника задержали на чердаке, где он прятался после побега с места аварии на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области.

Подозреваемый, который на допросе признался следователям в каннибализме и одном убийстве, интересовался «анархо-примитивизмом» и «эликсирами бессмертия». Из музыки он предпочитал психоделику.

На допросе Комаров признался, что является людоедом и хотел убить человека, чтобы попробовать на вкус. Он раскрыл подробности: его первой жертвой в 2020 году стал 38-летний биржевой брокер, на которого он напал в парке «Сосновка». Он отрезал язык, нашинковал и приготовил его дома. Труп спрятал в дренажной трубе, где он и был найден полицией.

В воскресенье, 21 ноября, троих мужчин задержали после аварии в Ленинградской области, во время которой из багажника Mitsubishi Galant выпал труп. Позже стало известно, что мужчину убили из мести.