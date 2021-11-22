Каннибал из Петербурга признался во втором убийстве

Мужчина, задержанный после ДТП в Ленобласти, признался в убийстве брокера в Петербурге

Житель Мурино Егор Комаров, задержанный по подозрению в убийстве жителя Петербурга, 50-летнего маляра Аркади Казиняна, чье тело выпало из багажника автомобиля после ДТП в Ленинградской области, признался во втором преступлении. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По словам источника, установлена причастность мужчины к убийству в лесопарке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга. Жертва — 27-летний биржевой брокер — с колото-резаными ранами была найдена 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка.

На допросе подозреваемый подробно рассказал обстоятельства совершенного им преступления. Он сообщил, что напал на жертву в парке и отрезал ей язык. Тело он спрятал в дренажной трубе. Комаров признался, что является каннибалом и убил брокера, чтобы попробовать вкус человеческого мяса. Отрезанный язык он принес домой, приготовил и съел, но блюдо, по его словам, ему не понравилось.

Комаров и 26-летний Ян Щепановский были задержаны после того, как на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области их автомобиль попал в аварию. Во время столкновения из багажника выпало тело.