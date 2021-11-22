Футболист сборной России описал чат команды в WhatsApp после добавления Карпина

Футболист сборной Джикия о добавлении Карпина в чат команды в WhatsApp: поспокойнее стало

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о том, как команда отнеслась к добавлению главного тренера Валерия Карпина в чат команды в WhatsApp. Его слова приводит KP.RU.

«Там поспокойнее стало. Многие даже вообще пропали. Раньше писали активно, а тут раз — и нету», — заявил он. Джикия добавил, что иногда пишет в чат. «Когда [Дмитрий] Баринов играет центрального защитника, пишу, что он стал моим конкурентом», — отметил игрок.

Ранее стало известно, что Карпин продолжит тренировать сборную. По его словам, он верит в то, что сможет подготовить команду к стыковым матчам за попадание на чемпионат мира-2022.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом подписан до конца отборочного цикла на мундиаль. Он предусматривал автоматическое продление в случае выхода команды в финальную стадию турнира или стыковые матчи.