Карпин рассказал о роли Романцева в решении остаться в сборной России

Карпин рассказал, что разговор с Романцевым помог ему принять решение остаться в сборной

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев убеждал Валерия Карпина остаться в сборной России. О роли специалиста в принятии решения о будущем в национальной команде Карпин рассказал на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

По словам тренера, Романцев сам ему позвонил. «Он сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить», — заявил Карпин.

Специалист подчеркнул, что общался с несколькими опытными людьми. По словам Карпина, разговор с Романцевым помог ему принять решение остаться в сборной России.

Карпин сделал заявление о будущем в национальной команде ранее в воскресенье, 21 ноября. За неделю до этого специалист говорил, что раздумывает об уходе.