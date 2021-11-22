В Совфеде рассказали о более 100 актах вмешательства США в дела других стран

Соединенные Штаты совершили свыше 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела более 60 стран с момент принятия Устава ООН, который закрепил принцип невмешательства. Об этом рассказал глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, пишет ТАСС.

Он отметил, что речь идет о странах Европы, Азии, Латинской Америки. «Так можно сказать почти в шутку, что единственное государство, во внутренние дела которых США точно не вмешивались, это сами Соединенные Штаты Америки. А все остальное было ими не забыто», — уточнил Климов.

По его словам, в начале XXI века Вашингтон планировал к 2030 году поменять политический строй в 50 государствах. Это было сказано 12 апреля 2005 года, подчеркнул глава временной комиссии.

Вместе с тем он напомнил, что инициированный Соединенными Штатами «Саммит за демократию» намечен на 9 декабря. Более того, эта дата является датой 30-летия с момента принятия Генассамблеей ООН декларации №36103 о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела стран. На данный момент это главный международный документ по соответствующей глобальной проблеме. «Здесь черным по белому написано, что ни одно государство или группа государств не имеют право осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние дела государств», — заключил Климов.

Ранее он заявил, что США лишились некоторых своих партнеров, и их число продолжает уменьшаться. Помимо этого, страна стала слабее и практически лишилась рычагов влияния на Россию. Она больше не способна сдерживать развитие государства, уточнил глава временной комиссии Совета Федерации.