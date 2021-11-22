Начинающего актера подстрелили и ограбили в Москве

Начинающего 32-летнего актера Николая Мариморовича подстрелили и ограбили на юге Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел на Ясеневой улице в Южном административном округе города. Злоумышленники выстрелили в артиста, забрали его вещи и скрылись. Мариморович был госпитализирован с огнестрельными ранениями в области поясницы, а также с ушибами головы.

Отмечается, что Николай Мариморович сыграл в спектакле «На нашем шарике земном», а также снялся в короткометражной ленте «Как у сценариста в ванной злой дух поселился».

В августе сообщалось, что в Москве избили российского актера театра и кино Ивана Рыжикова, снявшегося в сериале «Интерны» и фильме «Мама, не горюй 2».