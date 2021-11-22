Чиновника медагентства в Москве осудили на 9 лет за взятку в пять миллионов

Гендиректора медико-биологического ФГУП осудили на 9 лет за взятку в Москве — он получил пять миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству детской поликлиники в Нижегородской области. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 22 ноября, рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, Алексей С, руководитель дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства России в марте 2019 года получил крупную сумму денег от руководителя столичной фирмы. За полученные деньги он должен был беспрепятственно и без оговорок принять все работы и услуги, сделанные этой фирмой в детской поликлинике.

Чиновника задержали вскоре после получения денег. Савеловский районный суд Москвы учел позицию гособвинителя и дал чиновнику помимо срока в девять лет строгого режима штраф в 25 миллионов рублей. Помимо этого, после освобождения Александр С. не сможет занимать какие-либо должности в госорганах в течение десяти лет.

