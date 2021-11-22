В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в испытаниях назальной вакцины

Президент России Владимир Путин сможет испытать назальную форму вакцины от коронавируса своевременно, когда на это будет получено соответствующее разрешение врачей. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

21 ноября стало известно, что российский лидер готов принять участие в испытаниях назальной формы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он выразил это желание в ходе встречи с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.

В то же время, 21 ноября глава государства прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт». По этой причине, отметил Песков, Путин примет участие в процессе по апробации назальной вакцины, как только медики сочтут это возможным.

По словам заместителя директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Дениса Логунова, преимущество назальной вакцины в том, что такой препарат поможет сформировать дополнительную иммунную защиту от COVID-19 в верхних дыхательных путях.