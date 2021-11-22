В сети запустили программу по поддержке бизнеса

«Одноклассники» запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса — до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Предполагается, что таким образом предпринимателям помогут привлечь клиентов и увеличить их число, а также охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Так, до конца декабря при пополнении баланса рекламного кабинета на сумму от одной тысячи рублей каждый платеж будет удвоен бонусами. Чтобы получить данные бонусные средства, необходимо активировать специальный промокод BONUS2021 по ссылке. При этом максимальная сумма бонусов на одного пользователя — 15 тысяч рублей.

Отмечается, что в кабинете есть возможность продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу группы, веб-сайта, товаров и услуг. Для продвижения публикации достаточно указать параметры целевой аудитории по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать кнопку «Продвинуть». Помимо этого, в соцсети доступно создание специальных рекламных публикаций с «каруселью» товаров и ссылок, а также в формате Lead Ads.

«Одноклассники» последовательно развивают инструменты для малого и среднего бизнеса и поддерживают предпринимателей. В апреле 2020 года соцсеть уже запускала удвоение платежей — за все время акции бюджеты были удвоены на сумму более десяти миллионов рублей. В апреле обновились рекламные форматы Canvas и Lead Ads — их сделали доступными для всех пользователей. В ноябре состоялась конференция для бизнеса, участники которой рассказали, как применять новые форматы для создания контента и инструменты продвижения, чтобы эффективно взаимодействовать с аудиторией.

