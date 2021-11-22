Россиянам назвали способы отдохнуть на море в ноябре дешевле 40 тысяч рублей

АТОР: десятидневный отдых в Сочи в ноябре обойдется россиянам в 20 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на море 10 дней за 20-40 тысяч рублей в конце ноября. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, дешевле всего отпуск в это время года обойдется в Сочи. Десятидневную путевку с перелетом, проживанием и питанием на базе завтраков на двоих можно приобрести за 20,8 тысячи рублей.

Среди популярных зарубежных направлений самым доступным по ценам будет отдых в Турции. Пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в конце ноября обойдется в 37,9 тысячи рублей. В путевку будет входить авиаперелет, десятидневное проживание в отеле категории две звезды и питание по системе «все включено».

В числе других бюджетных вариантов для отпуска оказались курорты Египта — поездка туда обойдется в 40,2 тысячи рублей на двоих. Также можно приобрести недорогие туры в Грецию — перелет и проживание в пятизвездочном отеле будет стоить около 43 тысяч рублей.

Ранее отечественным туристам назвали наиболее подешевевшие направления внутри страны в период с 20 ноября по 20 декабря 2021 года. Самое большое падение цены авиабилетов наблюдается на маршруте Санкт-Петербург — Томск. Стоимость снизилась с 11,5 до 4,3 тысячи рублей. На втором месте перелет Тюмень — Симферополь, средний чек сократился с 12,4 до 5,1 тысячи рублей.