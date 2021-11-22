Создатели нового «Ну, погоди!» прокомментировали реакцию на трейлер в сети

Создатели «Ну, погоди!» заявили, что негативная реакция пользователей социальных сетей на трейлер новой версии мультфильма была предсказуемой. Об этом в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» сообщили агентству «Москва».
В пресс-службе заявили, что такая реакция не вызывает у них удивления, поскольку аудитория соцсетей состоит преимущественно из взрослых, которые хорошо помнят классическую, советскую версию мультсериала.
«Мы ожидали неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике. Новый мультфильм при сохранении классического для анимации жанра буффонады обладает другой атмосферой и своим шармом. Авторы проекта представили новую интерпретацию популярного сюжета, и мы думаем, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм», — прокомментировали ситуацию создатели мультсериала.
Под видео с трейлером на YouTube комментарии были отключены, однако пользователи высказались о нем в других социальных сетях. Ролик за сутки посмотрели более 300 тысяч человек. Отзывы в социальных сетях оказались противоречивыми, некоторые писали о том, что нет никакой необходимости переснимать старые мультфильмы.
21 ноября в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Персонажи подверглись значительной переработке. Например, из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.