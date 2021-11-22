Создатели нового «Ну, погоди!» прокомментировали реакцию на трейлер в сети

«Союзмультфильм»: реакция на трейлер нового «Ну, погоди!» в сети была предсказуема

Создатели «Ну, погоди!» заявили, что негативная реакция пользователей социальных сетей на трейлер новой версии мультфильма была предсказуемой. Об этом в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» сообщили агентству «Москва».

В пресс-службе заявили, что такая реакция не вызывает у них удивления, поскольку аудитория соцсетей состоит преимущественно из взрослых, которые хорошо помнят классическую, советскую версию мультсериала.

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«Мы ожидали неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике. Новый мультфильм при сохранении классического для анимации жанра буффонады обладает другой атмосферой и своим шармом. Авторы проекта представили новую интерпретацию популярного сюжета, и мы думаем, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм», — прокомментировали ситуацию создатели мультсериала.

Под видео с трейлером на YouTube комментарии были отключены, однако пользователи высказались о нем в других социальных сетях. Ролик за сутки посмотрели более 300 тысяч человек. Отзывы в социальных сетях оказались противоречивыми, некоторые писали о том, что нет никакой необходимости переснимать старые мультфильмы.

21 ноября в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Персонажи подверглись значительной переработке. Например, из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.