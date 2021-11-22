В Екатеринбурге проведут голосование и выберут территории для благоустройства

Власти Екатеринбурга обратились к жителям, предложив им дополнить составленный мэрией список территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Как уточняет KP.RU, в дальнейшем планируется провести голосование, в ходе которого будут выбраны пять объектов.

Рассказывая об инициативе, заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий отметил, что голосование должно состояться весной 2022 года. По его словам, принимать предложения жителей будут до 22 декабря. «Для рассмотрения будут приняты объекты, находящиеся в границах земель общественного пользования — это парки, скверы, бульвары», — пояснил он.

В настоящий момент мэрия внесла в список девять парков и скверов. В частности, в ближайшем будущем предлагается облагородить сад Энгельса и «Летний» парк на Уралмаше, парк 50-летия ВЛКСМ, парк в границах улиц Патриса Лумумбы — Сухумского — Аптекарской, а также парк 50-летия Советской власти. «Помимо этого мы включили в список сквер по улице Ферганской, аллею на улице Седова, парк 7 ключей и парк Блюхера в границах улиц Блюхера, Флотской, Милицейской и переулка Шадринский», — добавил Юровицкий.

Отмечается, что голосования по паркам и скверам в Екатеринбурге проводят уже три года. Благодаря этому в прошлом были облагорожены участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева, а также сквер оперного театра и парк Зеленая Роща. Кроме того, в скором времени должны завершиться работы по парку 22 Партсъезда.

Собеседник издания рассказал, что в 2022 году власти займутся Солнечной аллеей в микрорайоне Солнечный и Преображенским парком в Академическом районе, поскольку оба объекта набрали равное количество голосов.

Ранее стало известно, что на благоустройство столицы Башкирии захотели потратить 50 миллиардов рублей. Уточнялось, что на выделенные средства к 450-летнему юбилею Уфы власти региона планируют построить и благоустроить ряд объектов.