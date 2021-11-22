Объяснено рекордное подорожание икры

Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова объяснила «Ленте.ру», с чем связано рекордное подорожание красной икры. Ранее сообщалось, что в минувшем октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм, достигнув исторического максимума за всю историю наблюдений с 2000 года. При этом глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал снижение цен в связи с увеличившимся уловом лососевых.

«Мы говорим про рекордные уловы, но это касается горбуши. Если горбуши много, это не означает, что другой икры много, — сказала Кирова, объясняя, почему цены на икру выросли при рекордном улове. — Далеко не все любят горбушу, есть прослойка, которая любит другие виды: кету, нерку, кижуча. И, например, в этом году мы наблюдаем такую ситуацию: если в опте вы хотите приобрести нерку, то вы обязаны приобрести горбушу вместе с ней, такое наблюдалось всю путину».

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По данным эксперта, рост цен на икру в первую очередь связан с увеличением цен на дизельное топливо и бензин. «Это основные моменты, потому что мы добываем лососевых только на Дальнем Востоке, соответственно, развоз по стране осуществляется оттуда. Логистика выросла в разы за последние 5-7 лет, то же самое касается бензина, солярки и так далее. Больше 40 процентов по затратам и именно у рыбаков — это как раз-таки солярка», — отмечает Кирова.

Еще одна причина кроется в том, что из-за регулярного повышения цен конечный потребитель за последние три года перевел икру из разряда еженедельного потребления в «режим праздничного стола», рассказала аналитик. «И сейчас даже федеральные сети, которые поставляли и держали икру круглый год, завозят продукт на определенное количество месяцев. То есть спроса на этот продукт в другое время нет, временной период, в который можно что-то заработать, очень короткий, а прибыль должна быть освоена», — отметила Кирова.

Вышеперечисленные причины влияли на рост цен каждый год, отмечает аналитик, но есть и те факторы, которые повлияли на ценообразование именно в 2021-м. «Рост цен обусловлен действиями дистрибьюторов, то есть промежуточного звена. Если обычно цену повышает либо ретейл, либо рыбаки, то в этом году очень сильно сыграло именно связующее звено. Каким образом: они закупили товар у рыбаков летом по достаточно приемлемой цене и за счет того, что качественной продукции практически нет на рынке и кроме горбуши ничего нет, в эти четыре месяца пытаются реализовать максимально выгодно для себя. Ретейл свою наценку не менял, и у рыбаков тоже какого-то заметного подорожания в этом году мы не наблюдали», — объяснила Кирова. Она также заметила, что в этом году очень большой объем ястыков был заморожен и продан на экспорт.

