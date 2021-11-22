Учительница обманом уехала в отпуск и попалась из-за фотографий в Facebook

Британская учительница соврала о семейных обстоятельствах и уехала в Рим со своим парнем

В Великобритании учительница соврала о семейных обстоятельствах и уехала в отпуск в Рим. Об этом сообщает Mirror.

25-летняя Элла Гриффит, работающая на полставки в школе Ysgol Cybi в городе Холихед (Уэльс), запросила несколько внеплановых выходных — девушка сослалась на «серьезные» проблемы в семье. Однако вместо этого британка отправилась в Италию со свои парнем.

Обман Гриффит вскрылся из-за публикаций в социальной сети Facebook — на фотографии попали прогулки по городу, ужины в местных ресторанах, экскурсия в Колизее и отдых в гидромассажной ванне.

После возвращения домой учительницу обвинили в ненадлежащем поведении. Она предстанет на слушании перед Советом по трудовым ресурсам в сфере образования.

Ранее в ноябре директор школы в Шотландии соврала о том, что находится на карантине, и отправилась в отпуск в Турцию. Так, женщина заверила своих коллег, что контактировала с заболевшим коронавирусом. Однако одна из учениц учебного заведения заметила ее в очереди на регистрацию на рейс.

