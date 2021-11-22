На россиянина завели уголовное дело за отрицание 8 марта и 23 февраля

Baza: на жителя Мордовии, усомнившегося в необходимости 8 марта и 23 февраля, завели дело

Россиянин в социальной сети усомнился в необходимости праздников 8 марта и 23 февраля, после чего на него завели уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель совхоза «Коммунар» в Республике Мордовия написал на своей странице во «ВКонтакте» статью, в которой начал отрицать и критиковать оба праздника. Он отметил, что ничего важного в эти дни не происходит. После публикации им заинтересовались правоохранительные органы.

По данным «Общественной службы новостей» (ОСН), предварительно, на пользователя соцсети завели уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее советник главы администрации губернатора Красноярского края назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма». Прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.