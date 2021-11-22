В Нидерландах осудили насилие в ходе протестов против локдауна

Полиция Нидерландов привлечет к ответу всех, кто стоял за беспорядками в ходе протестов

Полиция Нидерландов привлечет к ответственности всех, кто стоял за беспорядками в ходе протестов против локдауна, охвативших ряд голландских городов в минувшие выходные. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте осудил погромы и насилие на демонстрациях из-за коронавирусных ограничений, передает ТАСС.

По словам политика, право на демонстрацию является основополагающим, особенно когда в обществе существует напряжение из-за продолжающейся пандемии. «Но я никогда не соглашусь с тем, чтобы идиоты использовали чистое насилие против людей, которые каждый день стоят на страже порядка для защиты страны», — подчеркнул он.

Рютте назвал прошедшие акции чистым насилием, не имеющим ничего общего с демонстрациями. Он пообещал, что правоохранители сделают все возможное, чтобы отыскать людей, ответственных за хаос и мародерства, в том числе и «ради тех людей, которые хотят мирно выражать свое недовольство в ходе демонстраций».

Протесты в стране начались после того, как Рютте объявил об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 13 ноября по 4 декабря в стране ввели локдаун и сократили часы работы магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

В ходе беспорядков были задержаны около 130 человек, многие из которых несовершеннолетние. В Гронингене демонстранты разбили витрину магазина, украли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку. Случаи вандализма, поджогов и нелегального запуска фейерверков регистрировались по всей стране. В ряде регионов объявили режим чрезвычайной ситуации.

Несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов полиции, которые прозвучали во время разгона протестующих в Роттердаме. По информации местных СМИ, как минимум два человека получили ранения.