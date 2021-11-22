Шуфутинского предупредили о запрете концертов на Украине после посещения Крыма

Российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского предупредили о запрете концертов в Киеве после посещения Крыма. Об этом сообщает «Украинская правда».

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что «относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории». «В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты», — отметил Демченко.

Таким образом, концерт Михаила Шуфутинского в Киеве оказался под угрозой. Музыкант планировал выступить во Дворце спорта 8 марта 2022 года. В настоящее время билеты на его выступление стоят от 590 до 6000 гривен (от 1650 до 16500 рублей). Сам певец пока никак не прокомментировал возможный запрет на въезд в страну.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.