Участника ИГ в Ростове-на-Дону осудили на 11 лет строгого режима

Россиянин, воевавший за ИГ на стороне боевиков в Сирии, получил 11 лет строгого режима

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд осудил на 11 лет строгого режима участника ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), признав его виновным в участии в ней. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, в ходе слушаний было установлено, что уроженец Дагестана Батыр Магомедов прошел обучение в спецлагере террористов и с 2013-го по 2016 год воевал в Сирии на стороне боевиков. Оружие и боеприпасы россиянин получил после обучения.

Кроме того, Магомедов участвовал в разных боевых действиях на стороне «Исламского государства» после участия в военных действиях в Сирии и вплоть до сентября 2020 года.

Магомедову вменялись две статьи УК РФ — «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» и «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Пока неизвестно, будет ли он обжаловать приговор.