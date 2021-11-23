Главы Генштабов России и США обсудили международную безопасность

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности. «Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», — сообщили в комитете. Отмечается, что обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их разговора.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По информации WSJ, такую возможность обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на очной встрече в Финляндии 22 сентября.

