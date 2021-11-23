Посольство России в Болгарии запросило у МВД данные о ДТП с автобусом

Российское посольство в Болгарии: среди погибших в ДТП с автобусом не было россиян

По предварительным данным, российских граждан не было среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Болгарии возле села Боснек в Перникской области. Об этом сообщает посольство России в Софии, передает ТАСС.

«В связи с происшедшей трагедией мы запросили МВД, по предварительным данным, россиян в автобусе, который попал в аварию, не было», — заявил начальник консульского отдела посольства РФ Владимир Чертков.

Ранее глава МВД Болгарии Бойко Рашев признался, что ужаснулся картиной последствий ДТП, в котором погибли более 40 пассажиров автобуса. «Не каждый может вынести это зрелище. Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели», — заявил министр.

Авария произошла ночью 23 ноября. Автобус с 52 пассажирами направлялся из Стамбула в Северную Македонию. Когда случилась авария, машина загорелась, в результате чего погибли 46 человек, включая 12 детей.

Все погибшие оказались гражданами Северной Македонии. По версии болгарских властей, основными причинами аварии могли быть мокрая дорога, техническая неисправность автобуса и заснувший за рулем водитель. Также следователи допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.