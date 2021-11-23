В ходе торгов во вторник, 23 ноября, цены на газ в Европе подскочили и достигли отметки в 1065 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1067,4 долларов, что на 8,7 процента выше расчетной цены понедельника — 980 долларов.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне более низких, чем ожидалось, поставок газа из России и Норвегии, а также увеличившегося из-за восстановления экономики потребления. Стремительно выросшие цены на газ повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В октябре стоимость газа едва не достигла отметки в две тысячи долларов. На момент написания новости газ торгуется на уровне 990 долларов за тысячу кубометров, по данным биржи ICE.

