Сбежавшая из дома 11-летняя школьница покончила с собой в Москве

В Москве нашли тело 11-летней школьницы, которая могла покончить с собой

На юго-западе Москвы, на проспекте Вернадского, нашли тело 11-летней школьницы. Предполагается, что девочка покончила с собой, сообщает «Московский комсомолец».

Несколько дней назад горожанка сбежала из дома в Новой Москве. Ее разыскивали родные. По данным издания, мать школьницы ранее была лишена родительских прав.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в центре Москвы совершил самоубийство 14-летний подросток. Погибший был шахматистом и увлекался спортивным ориентированием. Его обнаружила 11-летняя сестра, которая позвонила матери. Пока неизвестны возможные мотивы поступка подростка, делом занимаются следователи.