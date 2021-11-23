Саакашвили рассказал о превращении Грузии в государство в 2003 году

Экс-президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в военном госпитале в Гори, заявил, что после «революции роз», в результате которой он пришел к власти, Грузия превратилась из территории в государство. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По словам Саакашвили, революция была создана нардом, и в итоге Грузия, которая находилась во тьме, расцвела. Он отметил, что грузинский народ является особенным и не заслуживает нищеты. При этом бывший президент подчеркнул, что никогда бы не вернулся в Грузию и не рисковал жизнью, если бы не верил в смелость грузинского народа.

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Помимо этого, экс-глава государства заявил, что «революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона и превратила ее в источник вдохновения для миллионов людей. О реформах, проведенных в Грузии, говорил весь мир, поэтому она заслужила ненависть врага, объяснил он.

«Наша страна вернет былую славу и величие! Сегодня перед вами, спустя 18 лет, еще раз клянусь в этом! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего!» — резюмировал бывший президент.

Ранее адвокат экс-главы государства Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили стал жертвой пыток в Глданской тюрьме. Он указал, что на здоровье политика повлияли 50-дневная голодовка и нечеловеческое отношение. «В нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение», — отметил юрист.

20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для полного восстановления политику потребуется несколько месяцев.

