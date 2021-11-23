В российском регионе начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19

На Камчатке комиссии начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу

Комиссии по выдаче справок о наличии антител к коронавирусу, которые позволяют получить QR-код, начали работать в Камчатском крае. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

По данным ведомства, справки, которые позволят жителям российского региона получить QR-коды, будут действительны только на территории Камчатки.

Форма документа отличается от выписки о наличии определенного уровня антител — она выдается по заявлению человека, сообщили в министерстве здравоохранения.

В правительстве уточнили, что такая услуга является платной, потому что она не предусмотрена территориальной программой госгарантий. Воспользоваться ей можно тем, кто переболел коронавирусом, но не обращался к врачу.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител. По его словам, антитела — это индикаторы специфического иммунитета, при наличии которых цифровой документ выдавать можно. Специалист подчеркнул, что в России есть большое количество переболевших коронавирусом людей с высоким титром антител, которые не обращались за медицинской помощью.