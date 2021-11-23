Мужчина готовил расстрел занимающихся делом казанского стрелка следователей

В Казани правоохранительные органы предотвратили покушение на сотрудников Следственного комитета России, которые расследуют дело о вооруженном нападении 19-летнего Ильназа Галявиева на школу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый приехал в город из другого региона и поселился в квартире напротив учебного заведения, на которое напал казанский стрелок. Задержанному 20 лет, он приехал в Казань из Якутии, уточняет «Татар-Информ». Он снял квартиру, окна которой выходили на главный вход гимназии №175.

Молодой человек следил за следователями. Он также взял кредит на приобретение оружия и готовился их расстрелять.

Задержанный психически нездоров. Его направили на психолого-психиатрическую экспертизу, после которой он будет проходить принудительное лечение.

Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы. Недавно эксперты признали его вменяемым.