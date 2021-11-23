Силовые структуры
 
Последние новости
Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в торговле наркотиками
Российский флот получит «черные дыры»
Миллионы пользователей Android стали жертвами хакеров
Еврокомиссия выделит 3,5 миллиона евро для возвращения мигрантов на родину
Работающие с COVID-19 врачи прошли психологические тренинги в Москве 
Девушка захотела омолодить лицо ботоксом и обрела внешность старухи
В Роспотребнадзоре назвали защищающие от простуды горячие напитки
После скандала с прооперировавшей себя блокадницей возбудили уголовное дело
«Газпром» оценил свое место в мире
Состояние Саакашвили улучшилось
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина готовил расстрел занимающихся делом казанского стрелка следователей

ТАСС: в Казани предотвращено покушение на следователей, занимающихся делом Галявиева
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

В Казани правоохранительные органы предотвратили покушение на сотрудников Следственного комитета России, которые расследуют дело о вооруженном нападении 19-летнего Ильназа Галявиева на школу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый приехал в город из другого региона и поселился в квартире напротив учебного заведения, на которое напал казанский стрелок. Задержанному 20 лет, он приехал в Казань из Якутии, уточняет «Татар-Информ». Он снял квартиру, окна которой выходили на главный вход гимназии №175.

Молодой человек следил за следователями. Он также взял кредит на приобретение оружия и готовился их расстрелять.

Задержанный психически нездоров. Его направили на психолого-психиатрическую экспертизу, после которой он будет проходить принудительное лечение.

Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы. Недавно эксперты признали его вменяемым.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат прокомментировал вменяемость Галявиева при нападении на школу Казани
Раскрыты результаты экспертизы на вменяемость напавшего на школу Казани
Задержанный ФСБ за призывы к массовому расстрелу в вузе студент раскаялся
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
11:2522 ноября

Каннибал из Петербурга признался во втором убийстве

11:1022 ноября

Обвиняемого в мошенничестве офицера ФСБ выпустили из СИЗО

10:3822 ноября

Полицейские нашли мефедрон в холодильнике россиянина

Силовые структуры00:0021 августа

«Напугать так, чтобы домой уехали»

Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
10:0422 ноября

К делу главы школы при общине Виссариона добавили обвинение в мошенничестве

09:3922 ноября

В МВД рассказали об авариях с участием иностранцев

07:3522 ноября

Арестован заставлявший сотрудников совершать незаконные действия полицейский

Силовые структуры00:0219 августа

«Самое секретное подразделение страны»

40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
06:3522 ноября

Подозреваемый в педофилии депутат окончил голодовку и пройдет полиграф

03:3522 ноября

Каннибал из Петербурга заплакал на допросе и пожалел свою жертву

02:5522 ноября

Стали известны подробности о личности каннибала из Петербурга

Россия
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
«Люди доверчивы, их легко сбить с толку»
 
«Это значит, что мой ребенок умрет?»
Степу спасет операция на сердце, но в России таких не делают. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Названы причины национальных конфликтов в СССР
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Лукашенко заявил об отсутствии желающих остаться в Белоруссии мигрантов
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Мигранты в Белоруссии рассказали ООН о смертельной угрозе на их родине
Все материалы
Экономика
Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции против «Северного потока-2»
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Путин запретил отправлять сотрудников с детьми на сверхурочные работы
Полный набор.
Что умеют Huawei Watch GT 3 — стильные смарт-часы для спорта и отдыха
Видеоролик Сбера победил в Каннах
Заработать на образование.
Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?
МТС проведет в Москве большой концерт Zivert
Все материалы
Силовые структуры
Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Певица Луна рассказала о попытках Бардаша склонить ее к групповому сексу
Игорь Скляр попал в ДТП
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса
Никакой магии.
20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Все материалы
Интернет и СМИ
Информация о письме Розенбаума Путину оказалась фейком
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Комики из шоу «Игра» ответили на обвинения в краже формата у КВН
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Парень помог семье девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Тодоренко пожаловалась на травлю из-за шоу «Орел и решка»
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
Новый спорткар Nissan Z впервые показали на видео
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Стоимость дизеля в Москве впервые превысила цену бензина АИ-95
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
В Дубае распродали все роскошные виллы в стиле Lamborghini
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«За синей птицей»
Как советская девушка посвятила всю жизнь чужим детям и открыла первый в мире детский театр
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
«Эдакие хлебные консервы»:
как незамысловатое изделие, которым раньше кормили животных, стало любимым лакомством россиян
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Город-герой Смоленск.
Какую ошибку допустил Гитлер во время битвы за Смоленск и в результате не получил Москву?
Кубок мира по прыжкам с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
Все материалы